Il vaccino allo studio a Oxford sembra funzionare: "Dà una forte risposta immunitaria" (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - Il vaccino contro il Covid-19 allo studio a Oxford, a cui Dà un contributo rilevante la Irbm di pomezia, si è finora dimostrato sicuro per l'uomo e ha prodotto forti reazioni immunitarie tra i pazienti coinvolti nella prima fase dei test clinici. Lo studio è stato condotto tra oltre mille adulti in Gran Bretagna e ha consentito di scoprire che il vaccino ha indotto "risposte immunitarie forti, con anticorpi e cellule T", le cellule assassine. Uno studio separato condotto in Cina e che ha coinvolto più di 500 persone ha, inoltre mostrato che la maggior parte dei pazienti aveva sviluppato una risposta immunitaria anticorpale diffusa. ... Leggi su agi

LaStampa : Se n’è andato un altro mese, e dagli Stati Generali siamo passati allo «stato di emergenza». L'editoriale della do… - a70199617 : #ANCHE IL MINISTRO SPERANZA AVEVA VISTO BENE Il vaccino allo studio a Oxford sembra funzionare: 'Dà una forte risp… - zazoomblog : Coronavirus: il vaccino allo studio a Oxford dà una forte risposta immunitaria - #Coronavirus: #vaccino #studio… - Notiziedi_it : Coronavirus: il vaccino allo studio a Oxford dà una forte risposta immunitaria - MazeL1l0 : Lancet: “Vaccino allo studio a Oxford sta dando forte risposta immunitaria” -