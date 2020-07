Il Superbonus? Un rompicapo tra soglie e oneri (Di lunedì 20 luglio 2020) Queste le ulteriori indicazioni riscontrate nella lettura delle disposizioni rimodulate, dalla legge di conversione del dl 34/2020, decreto «Rilancio»,, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del ... Leggi su italiaoggi

Bonus 110% anche per le spese relative agli immobili vincolati al rispetto delle condizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e agli edifici che, per legge, non possono eseguire gli ...