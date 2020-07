Il sindaco di Brescia e le colpe alla regione Lombardia: «Fare più tamponi sarebbe stato determinante» (Di lunedì 20 luglio 2020) Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha parlato della cattiva gestione della pandemia in Lombardia e di quello che è successo nei primi mesi. Parla di una logica dei tamponi che non ha mai compreso, sottolineando che «potevamo farne molti di più e, a parer mio, questo sarebbe stato determinante». Parla anche di «frattura istituzionali relativa ad alcune azioni», quelle che – probabilmente, seppure non lo sapremo mai – avrebbero reso l’esito della pandemia in Lombardia meno oneroso. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 luglio Del Bono: «No tamponi a migliaia di ... Leggi su giornalettismo

