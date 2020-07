Il siluro di Sassoli sui tagli dei frugali al Recovery Fund: «Senza nuove risorse l’Europarlamento non voterà l’accordo» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Nessuna rottura tra i Paesi frugali, a discapito delle voci arrivate dopo l’ultima notte di trattative al Consiglio europeo, anzi. Il gruppo da quattro è passato a cinque, con l’aggiunta della Finlandia a rinforzare il fronte unito «dalla decisione migliore», dice soddisfatto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Ma a stemperare gli entusiasmi dei frugali ci ha pensato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli: «Dopo giorni di discussioni, gli europei si aspettano una conclusione all’altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarietà europea e il metodo comunitario», ha detto, osservando come «il Parlamento Ue ha indicato le proprie priorità e si aspetta che vengano ... Leggi su open.online

