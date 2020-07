“Il silenzio è stato bellissimo. Infatti ora manca”. Ali Dorate, il cortometraggio del regista Flory Finazzer, pluricandidato ai Festival di Venezia e Toronto (Di lunedì 20 luglio 2020) “Perché non parli?”, Michelangelo nell’estasi della contemplazione del suo Mosè, gli lanciò sul ginocchio lo scalpello che impugnava. Chissà se a Massimiliano Flory Finazzer, regista, drammaturgo, attore, insomma poliedrico, sarà venuto in mente il leggendario aneddoto. Lui le statue le ha fatte parlare nel cortometraggio di 18 minuti “Ali Dorate” durante il tempo sospeso del lockdown. Perché sono rimaste sole. Dove sono finiti quegli ometti piccoli e fragili che gridano e si agitano… Il cortometraggio girato con un drone fa dialogare la Madonnina con la statua di Alessandro Manzoni, un severo Giuseppe Verdi convinto che solo se torneremo all’antico ci sarà progresso. La città raccontata ... Leggi su ilfattoquotidiano

