Il sesso senza consenso è stupro: Amnesty lancia #iolochiedo (Di lunedì 20 luglio 2020) «Il sesso senza consenso è stupro». E ogni persona dovrebbe avere il diritto e la libertà di interrompere un rapporto sessuale in qualsiasi momento. Sono concetti semplici, che dovrebbero mettere d’accordo tutti. Purtroppo non è così. E molte (troppe) donne e ragazze sono vittime ogni anno di violenze sessuali. Leggi su vanityfair

amnestyitalia : #iolochiedo Il sesso senza consenso è stupro. Firma l'appello per chiedere la modifica dell'articolo 609-bis del co… - amnestyitalia : In alcune circostanze lo stupro è giustificato. Scioccante come affermazione? Secondo un'indagine Ipsos commission… - amnestyitalia : Questa settimana abbiamo lanciato la campagna #iolochiedo Il sesso senza consenso è stupro - alesco751 : RT @CriticaScient: La Terza legge è come l'articolo 3 della Costituzione, si applica senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di re… - RennaTonino : RT @amnestyitalia: #iolochiedo Il sesso senza consenso è stupro. Firma l'appello per chiedere la modifica dell'articolo 609-bis del codice… -

