IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 21 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 21 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 21 luglio 2020Pepa si prende cura delle ferite di Soledad e parla a Tristan di cosa ha fatto Donna Francisca alla ragazza, sperando che possa proteggerla. A Raimundo fa visita un suo vecchio amico che gli fa rammentare i bei tempi dell’università, ma Don Anselmo poi gli dice che Pardo ha avuto un comportamento ambiguo con sua figlia Emilia. Angustias sta meglio e vuole organizzare la festa patronale con Pedro e Dolores, ideando un party di beneficenza nella casa di Donna Francisca. In seguito, Angustias rivela a Don Anselmo i suoi sospetti verso Pepa e gli chiede di aiutarla a ... Leggi su tvsoap

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 20 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi ... momento grazie alla nostra Guida TV sempre aggiornata. Programmazione e anticipazioni TV dei ...Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Segreto per la puntata del 21 luglio 2020. Nell'Episodio della soap - in onda su Canale 5 alle 15.45 - Pepa mette in guardia Tristan da ...