Il Segreto anticipazioni 21 luglio 2020: cosa nasconde Pepa? Angustias vuole scoprirlo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Segreto torna martedì 21 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Le anticipazioni ci riportano nella lotta silenziosa tra Pepa e Angustias. Il Segreto torna martedì 21 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Angustias passa al contrattacco e chiede aiuto per scoprire quale sia il Segreto di Pepa. La cura delle ferite di Soledad porta Pepa a scontrarsi con donna Francisca, come vediamo nella clip dell'episodio 22. Raimundo vive un momento spensierato quando riceve la visita di un suo vecchio amico che gli fa ricordare i tempi dell'università, ma Don Anselmo ... Leggi su movieplayer

