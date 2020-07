Il primo discorso di Kanye West candidato presidente: si schiera contro l’aborto e scoppia a piangere – Video (Di lunedì 20 luglio 2020) Il cantante afromaericano Kanye West, in vista della candidatura presidenziale degli USA si è commosso durante il suo comizio elettorale a Charleston, nella Carolina del Sud. Il mese scorso il musicista aveva annunciato, dopo aver a lungo sostenuto Donald Trump, di volersi candidare lui stesso, anche se molti pensano sia una mossa commerciale, per vendere dischi e merchandising. Il rapper ha tenuto un discorso durante il quale è scoppiato a piangere, raccontando di quando stava quasi per uccidere sua figlia, poiché voleva che la moglie Kim Kardashian abortisse e che sua madre gli ha salvato la vita, quando il padre voleva farla abortire. Kanye ha spiegato di non essere contrario all’aborto e alla pillola del giorno dopo, ma ha detto che gli Stati Uniti ... Leggi su open.online

