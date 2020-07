Il presidente della Sicilia Musumeci: «Gli anni del fascismo con tante ombre e tante luci» | VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) C’è il buonismo e poi c’è il fattocosebuonismo. Il primo è l’atteggiamento che viene criticato, da destra, negli esponenti della sinistra. Il secondo è un neologismo che sottolinea una attitudine sempre più frequente nell’ultimo periodo, ovvero quella relativa al fascismo che, al di là di essere la dittatura che ha promulgato le leggi razziali, che ha accentrato i poteri eliminando la democrazia, che ha trascinato l’Italia in guerra e in una crisi senza precedenti, avrebbe fatto anche cose buone. Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha sintetizzato il concetto nel corso della presentazione di un libro a Mascali. Il pensiero di Nello Musumeci e il ... Leggi su giornalettismo

DaniloToninelli : La trattativa in Europa si sta rivelando lunga e complicata. I Paesi frugali stanno bloccando l'Europa in uno dei m… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Bruxelles, il punto stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine dei lavori della seconda gior… - dariofrance : Totale sostegno all’azione del Presidente @GiuseppeConteIT al Consiglio Europeo in corso. E’ l’ora della svolta. La… - BindiTony : RT @DIMARTINOLUCIA3: @AlfonsoBonafede @GiuseppeConteIT BUONASERA CARO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALFONSO ?? BONAFEDE. BUONASERA CARO PRESIDEN… - Sardina20201 : Oggi sarà il grande giorno della caduta di #Rutte e della gloria mondiale per il nostro Presidente #Conte ????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Bolivia, il presidente della federazione calcio è morto di Covid 19 La Repubblica Regione, i sindacati: "Dipendenti fannulloni? Quereliamo Musumeci"

"Ancora una volta, assistiamo, stupiti, a dichiarazioni offensive e gratuite del presidente della Regione Siciliana contro i lavoratori regionali. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di valutare ...

Il presidente della Sicilia Musumeci: «Gli anni del fascismo con tante ombre e tante luci» | VIDEO

Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha sintetizzato il concetto nel corso della presentazione di un libro a Mascali. Il pensiero di Nello Musumeci e il fascismo è in questo video ...

"Ancora una volta, assistiamo, stupiti, a dichiarazioni offensive e gratuite del presidente della Regione Siciliana contro i lavoratori regionali. Abbiamo già dato mandato ai nostri legali di valutare ...Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha sintetizzato il concetto nel corso della presentazione di un libro a Mascali. Il pensiero di Nello Musumeci e il fascismo è in questo video ...