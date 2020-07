Il preoccupante silenzio della società civile (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre il governo prosegue a occupare tutta la scena, è sempre più vistosa l’assenza dei corpi intermedi che sono la forza della democrazia e che in altri momenti difficili della Repubblica hanno mostrato di avere una visione del futuroGiuseppe Conte, l'illusione del concreto" Leggi su espresso.repubblica

g_effe : @adrianocasotto È davvero preoccupante il silenzio di cardinali e prelati. Il cattolicesimo è a forte rischio. Ness… - abertolucci6 : @fabietto68 @Masssimilianoo Lo ammetto può essere un'esagerazione. Era forse un'iperbole, tuttavia il silenzio/asse… - Cr1st14nM3s14n0 : RT @_smicera: @f_ronchetti Perche' guardano al brevissimo periodo e pensano che una cosa come il #PianoAmaldi ed in generale universita' e… - _smicera : @f_ronchetti Perche' guardano al brevissimo periodo e pensano che una cosa come il #PianoAmaldi ed in generale univ… - AvvMDerosa : NO a retorica e demagogia! @GiuseppeConteIT applaudito da @ale_dibattista e’ preoccupante! 2 anni di silenzio sui… -

Ultime Notizie dalla rete : preoccupante silenzio Il preoccupante silenzio della società civile L'Espresso Il preoccupante silenzio della società civile

Nella stasi senza quiete, nella confusione immobile della politica italiana di metà 2020, l’anno più drammatico e incredibile della nostra storia recente, c’è un convitato sempre più strabordante, il ...

AVEZZANO, DI PANGRAZIO INCALZA SULLA SANITA': ''RIPRISTINARE IL PARTO INDOLORE, DISAGI ALL'AQUILA''

Dopo tante rassicurazioni avute nel tempo dagli organi di vertice dell’azienda sanitaria, ancora oggi tutto è avvolto da un preoccupante silenzio. Molte gestanti residenti nel territorio marsicano che ...

Nella stasi senza quiete, nella confusione immobile della politica italiana di metà 2020, l’anno più drammatico e incredibile della nostra storia recente, c’è un convitato sempre più strabordante, il ...Dopo tante rassicurazioni avute nel tempo dagli organi di vertice dell’azienda sanitaria, ancora oggi tutto è avvolto da un preoccupante silenzio. Molte gestanti residenti nel territorio marsicano che ...