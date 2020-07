Il pericolo non è solo il coronavirus: ecco i rischi che si profilano con l’autunno caldo (Di lunedì 20 luglio 2020) Siamo in emergenza. E non solo per un ritorno della pandemia e per l’ipotizzata onda lunga della crisi economica e sociale. A scorrere le novecento pagine dell’ultima Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 2019, un gravissimo rischio si profila all’orizzonte del nostro Paese: l’espansione dell’economia criminale, nella sua versione affaristico-imprenditoriale, attraverso l’inquietante intreccio tra utilizzo delle risorse finanziarie, frutto di molteplici attività illecite, controllo del territorio e – non sembri un paradosso – “politiche sociali”. Le organizzazioni “mafiose” – nota il Rapporto della Dia – si fanno carico di fornire da un lato un “welfare alternativo” a quello dello Stato, un ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Ci sono decine di nuovi casi di immigrati positivi al virus, Lampedusa è al collasso, non c’è nessuna traccia dei r… - AMorelliMilano : Arrivano decine di immigrati positivi dai barconi: che importa se alcuni sono pure liberi di infettare tutti perché… - Introvertg1rl : @matteosalvinimi Posso ridere? Non posso? E io lo faccio lo stesso AHAHAHAHAH LUI che dice che l'Italia è in perico… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: Vogliono tenere il numero degli immigrati infetti celati alla popolazione per non creare sommosse.. tanto al governo n… - GiovanniGiuber1 : @_La_Ele @SardoneSilvia Il fatto è che il governo dice che il pericolo c'è ma si comporta come se non ci fosse (sol… -

Ultime Notizie dalla rete : pericolo non Il pericolo non è solo il coronavirus: ecco i rischi che si profilano con l'autunno... Secolo d'Italia La Fiorentina batte 2-0 il Toro, riconquista il Franchi ed è salva

C’è una fetta di campo che per la Fiorentina è il regno delle possibilità, per la classe e la qualità dei suoi interpreti che agiscono da quelle parti. Il Toro si accorge presto, molto presto, che in ...

Lazio, pericolo diffidati: in cinque a rischio

A parte il brasiliano, non convocato per i soliti problemi al ginocchio, gli altri quattro dovranno fare attenzione se non vorranno saltare la prossima partita contro il Cagliari.

C’è una fetta di campo che per la Fiorentina è il regno delle possibilità, per la classe e la qualità dei suoi interpreti che agiscono da quelle parti. Il Toro si accorge presto, molto presto, che in ...A parte il brasiliano, non convocato per i soliti problemi al ginocchio, gli altri quattro dovranno fare attenzione se non vorranno saltare la prossima partita contro il Cagliari.