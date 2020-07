Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato: il motivo (Di lunedì 20 luglio 2020) Niente Pallone d’Oro 2020, la notizia, clamorosa, è arrivata in questi minuti. Il più celebre premio calcistico assegnato ininterrottamente dal 1956 non vedrà luce quest’anno. Il motivo è l’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha rovinato i piani del premio istituito da France Football. La storica decisione è arrivata attraverso un comunicato che ne ha spiegato anche i motivi: “Per la prima volta dal 1956, il Pallone d’Oro prenderà una pausa. Non ci sarà l’edizione del 2020, perché dopo diverse considerazione abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per assegnarlo“. “Crediamo che un anno così particolare non possa essere trattato come uno normale. Da una prospettiva ... Leggi su italiasera

