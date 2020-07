Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato, Frane Football si astiene dal giudizio: decisione epocale (Di lunedì 20 luglio 2020) La corte si astiene dal giudizio. decisione epocale di France Football: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. E’ la prima volta da quando è stato istituito il premio, nel 1956. Il magazine francese motiva così la sua scelta: non sarebbe stato credibile né legittimo. Tra i motivi del rinvio c’è quello dell’equità che, secondo il settimanale, non poteva essere garantita, visto che qualche pretendente ha dovuto rassegnarsi allo stop definitivo della stagione (Neymar, Mbappé): “Quindi come comparare l’incomparabile?“, si chiede il giornale. In fondo, spiega France Football, è anche una questione di “credibilità e ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - DiMarzio : Non ci sarà un vincitore del #PallonedOro per quest'anno: è ufficiale - ilPostSport : Nel 2020 niente Pallone d'Oro. Lionel Messi e Megan Rapinoe rimarranno detentori dei premi fino al 2021 - _DAGOSPIA_ : IL COVID CI TOGLIE ANCHE IL PALLONE D’ORO - È LA PRIMA VOLTA CHE IL PREMIO NON SI ASSEGNA DAL 1956… - Kekko05405332 : @SpudFNVPN Spu tu a chi avresti dato il pallone d'oro? -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone d’Oro Ronaldo a Del Piero: "Meritavi il Pallone d'oro. Come Totti e Maldini" La Gazzetta dello Sport