Il nuovo cast di Elite 4 con altre due aggiunte nella prima foto ufficiale, ma è già nostalgia per il precedente (Di lunedì 20 luglio 2020) L'operazione di rinnovo del cast di Elite 4 non è certo una sorpresa: già prima del debutto della terza stagione era stato annunciato che la serie avrebbe avuto un rimpasto importante in termini di protagonisti e volti secondari. E ora, con l'inizio delle riprese dei nuovi episodi, è tempo di ufficializzare il ricambio: Netflix ha pubblicato la prima foto promozionale di Elite 4, che ritrae l'intero nuovo cast al gran completo. Alle new entry già annunciate in precedenza, il ritratto del cast appena diffuso da Netflix ne aggiunge altre due: si tratta di Pol Granch e Andrés Velencoso. Il primo è stato un concorrente rivelazione della versione spagnola di X Factor nel 2018, in ... Leggi su optimagazine

AndyDorino : Tutti a fare meme con cast vecchio > cast nuovo quando si sa che appena usciranno le puntate si sbaverà dietro al nuovo cast. #EliteNetflix - IN_DAMON_IATA : Nuovo cast?? - Ileniadf9 : RT @fvnzioniamo: la s4 di élite ovviamente si guarda solo per rebeka perché il nuovo cast non mi piace già piena di questa stagione - jess_xmariano : RT @itsmwengo: Mentre escono le foto del nuovo cast di Élite io ancora piango pensando all’ultimo giorno di riprese, avete fatto una cazzat… - gyulys20 : ma il nuovo cast? che cosa ho appena visto. spacco tutto #EliteNetflix -

Top Gun: Maverick, il nuovo trailer è in arrivo?

'Black is king', online il nuovo trailer e il poster del film di Beyoncé

Lo straordinario cast di attori e ballerini è originario di tutti questi luoghi e ha influenzato il ricco quadro del film e la vibrante coreografia. Il nuovo trailer offre un assaggio di alcune delle ...

