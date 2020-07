Il neonato salvato grazie alla "culla termica". Parroco avvertito dal telefono, Luigi avrà casa (Di lunedì 20 luglio 2020) Andrea Cuomo La tecnologica "ruota degli esposti" usata per la prima volta dopo sei anni Quella culla termica era stata lì per sei anni, senza che nessuno avesse mai pensato di utilizzarla, come quelle polizze assicurative che alla fine uno è contento di pagare per non servirsene. Poi ieri mattina don Antonio Ruccia ha sentito squillare il cellulare collegato alla culla e ha capito che l'idea di installare quell'attrezzo non era stata vana. Era nato per la seconda volta Luigi. Probabilmente, Luigi. È alla fine una bella storia quella che arriva da Bari. Una storia di un amore impraticabile, forse di poco coraggio ma non di incoscienza, che della paura è spesso la sorella distopica. Una storia che ... Leggi su ilgiornale

Luigino, il neonato abbandonato e salvato dalla parrocchia

«Qualche tempo fa era successo che erano stati abbandonati dei bimbi su due spiagge nei pressi di a Bari. Il mio sogno sarebbe di poterlo battezzare, anche se per il dovuto anonimato… Leggi ...

