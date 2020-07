Il negazionismo di Trump scricchiola, al 41° giorno di crescita dei contagi (Di lunedì 20 luglio 2020) Domenica è stato il 41° giorno consecutivo in cui la media di nuove infezioni quotidiane da coronavirus negli Stati Uniti ha registrato una tendenza al rialzo; sei mesi dopo l’inizio della pandemia, sono stati rilevati più di 3,7 milioni di casi e almeno 137.000 americani sono morti. I bilanci peggiori continuano ad arrivare da Texas, Florida, Arizona e California, ma secondo gli esperti gli Stati in condizioni allarmanti sarebbero 41. Alla luce di questi dati Jerome Adams, a capo del … Continua L'articolo Il negazionismo di Trump scricchiola, al 41° giorno di crescita dei contagi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Domenica è stato il 41° giorno consecutivo in cui la media di nuove infezioni quotidiane da coronavirus negli Stati Uniti ha registrato una tendenza al rialzo; sei mesi dopo l’inizio della pandemia, s ...Ha dato la colpa a tutti ben sapendo che la colpa era dei negazionismi come lui. Un ex economista che collaborava con l'amministrazione Trump sostiene che il presidente Usa era stato avvertito già dal ...