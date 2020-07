Il Napoli ha smarrito stimoli e brillantezza a tre settimane dalla sfida col Barcellona (Di lunedì 20 luglio 2020) Grazie al gol di Matteo Politano nel recupero il Napoli ieri è riuscito a vincere sull’Udinese ma Gattuso, scrive Repubblica Napoli, “può sorridere solamente per la conferma del sesto posto in classifica” quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. “Gli azzurri hanno infatti smarrito stimoli e brillantezza, a tre settimane dalla sfida contro il Barcellona. Sarà fondamentale ritrovare la solidità dei giorni migliori. I gol al passivo stanno diventando una sgradevole abitudine anche per Gattuso e nemmeno contro l’Udinese il Napoli è riuscito a mantenere la sua porta imbattuta, com’era già successo nelle 6 gare di campionato ... Leggi su ilnapolista

