Il messaggio di Ivan Zazzaroni a Maurizio Sarri | “Questa volta il pernottamento in hotel potrebbe aver prodotto l’effetto opposto”

Nel suo ultimo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha ricordato lo scudetto che si diceva fosse stato perso in hotel nel 2018 da Maurizio Sarri quando allenava il Napoli. Oggi gli azzurri sono reduci dalla vittoria sull'Udinese e preparano la sfida col Parma, mentre la Juve si gioca il tricolore.

