Il mega yacht Dilbar in Costa Smeralda oscura l'Olivia O: è il sesto più grande al mondo (Di lunedì 20 luglio 2020) durante il weekend nelle acque davanti l'isola di Tavolara, in Sardegna è arrivato anche il Dilbar, super-yacht varato il 14 novembre 2015 nel cantiere tedesco di Lürssen, il sesto yacht più ... Leggi su leggo

SoulofaBritish : RT @theunknovn: Se avessi 1 euro per tutte le persone che mi hanno pugnalata in tutta la mia vita adesso sarei su un mega yacht in costa sm… - seidimaRtina : RT @theunknovn: Se avessi 1 euro per tutte le persone che mi hanno pugnalata in tutta la mia vita adesso sarei su un mega yacht in costa sm… - vvinch3ster : RT @theunknovn: Se avessi 1 euro per tutte le persone che mi hanno pugnalata in tutta la mia vita adesso sarei su un mega yacht in costa sm… - Valetinista98 : RT @theunknovn: Se avessi 1 euro per tutte le persone che mi hanno pugnalata in tutta la mia vita adesso sarei su un mega yacht in costa sm… - sissii_05 : RT @theunknovn: Se avessi 1 euro per tutte le persone che mi hanno pugnalata in tutta la mia vita adesso sarei su un mega yacht in costa sm… -

Ultime Notizie dalla rete : mega yacht Il mega yacht Dilbar in Costa Smeralda oscura l'Olivia O: è il sesto più grande al mondo Leggo.it Nuovo modello Seanfinity T-5 sarà presentato al Cannes Yacht Festival

Sono due le versioni del T-5 attualmente in costruzione: la versione entrobordo diesel e la versione fuoribordo a benzina che nascono con omologazione per il mercato americano e si collocheranno sul m ...

Da Beyoncé a Jay-Z, in Costa Smeralda tornano i mega yacht dei vip Foto

Tornano i mega yacht in Costa Smeralda: avvistati l'Alfa Nero di Beyoncé e Jay-Z, e “A” del magnate russo Andrey Melnichenko. (Foto di Mino ippoliti) ...

Sono due le versioni del T-5 attualmente in costruzione: la versione entrobordo diesel e la versione fuoribordo a benzina che nascono con omologazione per il mercato americano e si collocheranno sul m ...Tornano i mega yacht in Costa Smeralda: avvistati l'Alfa Nero di Beyoncé e Jay-Z, e “A” del magnate russo Andrey Melnichenko. (Foto di Mino ippoliti) ...