Il Ken umano è diventata donna ora vuole un figlio (Di lunedì 20 luglio 2020) Rodrigo Alves il “Ken umano” è diventa Jessica, cerca un uomo che lo ami e vuole un bambino. Rodrigo ha in passato aveva speso cifre da capogiro per sottoporsi a circa settanta interventi chirurgici per raggiungere il suo obbiettivo, quello di somigliare al giocattolo della Mattel Ken. Oggi Rodrigo, è diventata una donna e ha scelto il nome di Jessica. Alves ha spiegato il suo cambiamento ospite della trasmissione “The morning”: “Mi sono evoluta come persona e come essere umano. Sono nata donna transgender. Nel corso degli anni ho cercato di conoscermi meglio dentro e sono sempre stata combattuta perché ho sempre sentivo di essere una donna. Ho capito che prima di tutto è importante amare se stessi. La mia ... Leggi su people24.myblog

