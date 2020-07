Il governo contro le partite Iva: «Non state peggio degli altri, pagate e basta, senza lamentarvi» (Di lunedì 20 luglio 2020) Non solo Laura Castelli, che invita i ristoratori colpiti dalla crisi a cambiare mestiere. Ora ci si mette anche il viceministro Antonio Misiani, che in occasione del Tax day dice che “le partite Iva non stanno peggio degli altri”, quindi – è il ragionamento – paghino le tasse subito e senza lamentarsi. Parole che sono suonate come una dichiarazione ostile non solo alle categorie e all’opposizione, ma anche a parte della stessa maggioranza. La dichiarazione ostile del governo alle partite Iva “In questo Paese bisogna anche iniziare a dire che le imposte vanno pagate, perché servono a finanziare i servizi essenziali. E non credo che le partite Iva stiano peggio ... Leggi su secoloditalia

