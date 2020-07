Il giovane Montalbano, stasera in tv: la terza puntata, anticipazioni, curiosità, trama (Di lunedì 20 luglio 2020) Il giovane Montalbano oggi in tv. Torna l’appuntamento con la fiction che racconta le vicende di quello che diventerà uno dei Commissari più noti della televisione italiana. stasera in tv, lunedì 20 luglio 2020, andrà in onda il terzo appuntamento. Il giovane Montalbano oggi in tv: le anticipazioni Terzo appuntamento con la fiction “Il giovane Montalbano”, in onda su Rai1 lunedì 20 luglio alle 21.25 con l’episodio “Morte in mare aperto”, interpretato da Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Sarah Felberbaum. La trama Le nozze si avvicinano, e i preparativi procedono. Salvo deve comprare il vestito da cerimonia e sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

