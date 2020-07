Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto: trama, anticipazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto: la trama Questa sera, lunedì 20 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano con la terza puntata della seconda stagione dal titolo “Morte in mare aperto”. Ad interpretare il Commissario più amato dagli italiani: Michele Riondino. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama del film di oggi de Il giovane Montalbano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La strana Morte violenta avvenuta in alto mare di un membro del peschereccio Carlo III, avvolta da reticenze, omertà ed elementi anomali, ... Leggi su tpi

