Il giovane Montalbano 2, quarto episodio – Anticipazioni 27 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Il giovane Montalbano 2 ritorna con il quarto episodio nella prima serata del 27 luglio 2020. La puntata si intitola La transazione e vedrà Salvo impegnato nelle indagini su una banca del posto. Sembra che qualcuno abbia rubato il contenuto di molte cassette di sicurezza. Le Anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 ci svelano che il Commissario riuscirà a risolvere il caso grazie all’aiuto di una sensitiva. Nell’episodio compare inoltre l’attore Marco Iannitello come guest star e nei panni di Angelo Curreli. Dove siamo rimasti Nel terzo episodio de Il giovane Montalbano 2, Salvo indaga sulla morte di un pescatore. Indagini difficili per il protagonista, ... Leggi su giornal

LorenzoMainieri : @MontalbanoRai: alle 21:25 su @RaiUno - MENDEVS98s : Unpopular opinion: Il commissario Montalbano è un must, ma il cast de Il giovane Montalbano mi prende di più - _diehardperalta : La sigla del giovane Montalbano... Chef's kiss - RossGuadagno : Comunque le musiche di Montalbano e anche del Giovane Montalbano sono veramente belle. - lover_in_japan : RT @LetiziaVisco: Ormai così vecchia dentro che mi esalto per la combo Techetechete + Il giovane Montalbano, un'altra pazza serata d'estate! -

In questo caldo lunedì di luglio la prima serata ci fa tante promesse, con cinema e immancabili appuntamenti fissi, come Il Giovane Montalbano, Made in Sud e Quarta Repubblica. Oggi in tv c’è un palin ...Il giovane Montalbano 2, anticipazioni 20 luglio 2020, in replica su Rai 1. Cosa è successo sul peschereccio Carlo III e chi è morto su questo? Il giovane Montalbano 2, in replica su Rai 1. La prima g ...