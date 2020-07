Il giorno delle tasse per le partite Iva. Misiani: "Non si proroga. Non stanno peggio di altri" (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre le partite Iva sono pronte alla protesta per il mancato rinvio del pagamento delle tasse, che avrebbero dovuto versare entro il 30 - e per l’ingorgo si sul tema interviene il viceministro dell’Economia Antonio Misiani. E le sue non sono parole di apertura: “In questo Paese bisogna anche iniziare a dire che le imposte vanno pagate perché servono a finanziare i servizi essenziali. E non credo che le partite Iva stiano peggio degli altri. Abbiamo già concesso rinvii, aiuti e sgravi, dunque presentarci come arcigni nemici dei contribuenti è una caricatura. Ed è chiaramente strumentale da parte delle opposizioni”, dice a La Stampa.“Rinviare ancora creerebbe solo altri ingorghi ... Leggi su huffingtonpost

robersperanza : 250 mila casi Covid in 24h. È il record mondiale di contagi in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno d… - BeppeSala : Oggi Milano ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, vittime innocenti della codardia mafiosa. Dobbi… - matteosalvinimi : Autostrade. Se il parere legale lo motiva e lo giustifica, si revochi e finalmente si riparta. Si è già perso tropp… - bisessualissima : RT @sarrxmaalal2: SEMBRA IMPORTARE, E STO PARLANDO DELLE STESSE PERSONE CHE FINO AD UN MESE FA POSTAVANO SUL MOVIMENTO BLM. NON IGNORATE SO… - eaudeclown : RT @sarrxmaalal2: SEMBRA IMPORTARE, E STO PARLANDO DELLE STESSE PERSONE CHE FINO AD UN MESE FA POSTAVANO SUL MOVIMENTO BLM. NON IGNORATE SO… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno delle Coronavirus, il giorno più nero: 260mila nuovi contagi in 24 ore, il triste record storico. In Giappone e Brasile casi boom Il Messaggero Vertice UE: ancora braccio di ferro con i Paesi frugali.

(Teleborsa) - Il terzo giorno di trattative al vertice UE sul Recovery Fund e il bilancio UE per il 2021-2027 si è aperto con un incontro ristretto tra Charles Michel, presidente del Consiglio europeo ...

Monopattini, fitness band e stick TV: l'altra Xiaomi che punta sullo smart living

L'annuncio della propria presenza (in compagnia di praticamente tutti principali marchi hi-tech) all'interno del neonato MediaWorld Tech Village di Milano) ha fatto da contorno a quello che è stato il ...

