“Il Gigante del Cedrino”: realizzato in Sardegna il pecorino più grande del mondo, pesa quasi 600 kg (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ stato ufficializzato il record del pecorino più grande del mondo dal giudice della Commissione Guinness World Record Lorenzo Veltri che ha convalidato e certificato che “Il Gigante del Cedrino” realizzato a Loculi in provincia di Nuoro in Sardegna è il più grande mai prodotto prima con un peso di 598,50 chili, un diametro di 1,60 centimetri e una altezza di 28 centimetri dopo 14 mesi di stagionatura: lo annuncia la Coldiretti nel sottolineare che il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto da ben 4500 litri di latte ed una forma in legno ad hoc di 165 centimetri di diametro e 60 centimetri di altezza. Per trasformare il latte in formaggio sono stati coinvolti 50 pastori di Loculi e dei Comuni limitrofi guidati ... Leggi su meteoweb.eu

