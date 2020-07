Il futuro di Nissan si chiama Ariya (Di lunedì 20 luglio 2020) L'abbiamo solo annusata, si fa per dire, in una diretta web dal Giappone, ma una cosa è certa: si tratta dell'indirizzo prossimo futuro di Nissan. Si chiama Ariya ed è un elegante Suv lungo 4.595 mm, largo 1.850 ed alto 1.660 mm, caratterizzato da nuovo logo, illuminato da una serie di Led e deriva direttamente dall'omonimo prototipo presentato al motor show di Tokyo lo scorso anno. Ovviamente parliamo di un'auto totalmente elettrica, realizzata su una piattaforma che dovrebbe partorire parecchi altri modelli. In Nissan parlano di 12 nuovi modelli, in arrivo, entro i prossimi 18 mesi. Per il mercato europeo sono previste 5 versioni: 2 a trazione anteriore e 3 integrali, gestite dall'innovativo sistema e-4FORCE, che deriva da quello della GT-R, con innesti della Patrol, infatti ha anche una ... Leggi su iltempo

