Il fidanzato si rifiuta di 'litigare', lei gli spara e lo lascia agonizzante in strada (Di lunedì 20 luglio 2020) spara al fidanzato e lo lascia in condizioni critiche dopo che lui si rifiuta di litigare con lei. Jenalisha Lawrence, 29 anni, accusato di tentato omicidio di secondo grado nella sparatoria avvenuta ...

Spara al fidanzato e lo lascia in condizioni critiche dopo che lui si rifiuta di litigare con lei. Jenalisha Lawrence, 29 anni, accusato di tentato omicidio di secondo grado nella sparatoria avvenuta ...

