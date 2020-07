Il dualismo del virologo Lopalco: in tv richiama alla prudenza, in Puglia (dove è candidato) riapre tutto (Di lunedì 20 luglio 2020) Di mascherine neanche l’ombra tra le persone ammassate nella discoteca Praja di Gallipoli, le distanze non vengono mantenute durante la manifestazione “Otranto danzante” e le strade delle cittadine del Salento sono affollatissime. Questa è la situazione in Puglia a luglio 2020. Una fase 3 senza freni, dove i locali notturni in esterna hanno riaperto con una delibera del 15 giugno scorso. È vero, in questa Regione i contagi interni sono tendenti allo zero da diverse settimane, ma il “libera tutti” è un po’ particolare perché avviene in un territorio che ha come consulente tecnico della task force sul Covid, che consiglia direttamente il governatore Michele Emiliano, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, volto arcinoto della tv in tempo di pandemia che diceva – e ... Leggi su tpi

angenaldi : Sant'Agostino che nel IV-V secolo combatte eresia del male inteso come sostanza e principio e che mille anni dopo i… - GianluigiSubtil : RT @terzotempodcast: 2??3?? | RONALDO E SARRI SULLA TORRE? ? ?? In questa puntata analizziamo la situazione degli allenatori alle porte di @… - terzotempodcast : 2??3?? | RONALDO E SARRI SULLA TORRE? ? ?? In questa puntata analizziamo la situazione degli allenatori alle porte d… - ve_r_de : @Prot_75 È un arrangiamento fatto da figlio ( Dualismo Asintotico) del brano di S Wilson che ha partecipato al cont… - softminiyoongi : @mydirection_ Jung Ho seok (J-Hope) è il sunshine del gruppo, ha un cuore d'oro e raramente lo vedrai triste credim… -

Ultime Notizie dalla rete : dualismo del L’impatto della pandemia e il dualismo nord-sud. Intervista e opinioni di Lucia Annunziata MilanoPost Vite Digitali: Infamous e l’equilibrato dualismo di Cole MacGrath | Speciale

Universal Studios ha annunciato che la data di apertura di Super Nintendo World, il parco tematico giapponese dedicato al brand Nintendo, sarà annunciata in autunno. I piani per l’apertura del parco s ...

Quando il capitalismo diventa una religione e il lavoro pretende tutto

In questa polarità si gioca il senso profondo dell'agire manageriale e se, da una parte, questo dipende dalla sensibilità e dalle capacità del singolo, dall'altra, si può solamente leggere nel contest ...

Universal Studios ha annunciato che la data di apertura di Super Nintendo World, il parco tematico giapponese dedicato al brand Nintendo, sarà annunciata in autunno. I piani per l’apertura del parco s ...In questa polarità si gioca il senso profondo dell'agire manageriale e se, da una parte, questo dipende dalla sensibilità e dalle capacità del singolo, dall'altra, si può solamente leggere nel contest ...