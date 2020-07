Il drive in alla Celadina fa sold out Film sotto le stelle: 130 auto sul piazzale (Di lunedì 20 luglio 2020) La «Seat Summer Arena» conquista i bergamaschi: gli incassi verranno devoluti all’associazione «Aiuto Donna». Leggi su ecodibergamo

GabrieleMuccino : Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de “Gli anni più belli” - antonioripa : @luca_forconi @fedelambert1 @ricpuglisi @AlessioPessott @bicidiario @vassiljieva @gianlucac1 @meteorologo777… - LuciaFerraroEM : RT @GabrieleMuccino: Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de “Gli anni più belli” - Livia_DiGioia : RT @GabrieleMuccino: Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de “Gli anni più belli” - GFucci58 : RT @GabrieleMuccino: Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de “Gli anni più belli” -

Ultime Notizie dalla rete : drive alla Il drive in alla Celadina fa sold out Film sotto le stelle: 130 auto sul piazzale L'Eco di Bergamo Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de “Gli anni più belli”

Il Drive In “Paolo Ferrari” di Ostia preso d'assalto per la proiezione de 'Gli anni più belli', con il regista Gabriele Muccino ospite speciale. Sono più di 420 le autovetture che hanno preso posto ne ...

Il drive in alla Celadina fa sold out Film sotto le stelle: 130 auto sul piazzale

Sta riscuotendo successo la Seat Summer Arena, il drive-in nel piazzale della Celadina, promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con Seat (sponsor), società Sbam (che ha proposto il progetto), ...

Il Drive In “Paolo Ferrari” di Ostia preso d'assalto per la proiezione de 'Gli anni più belli', con il regista Gabriele Muccino ospite speciale. Sono più di 420 le autovetture che hanno preso posto ne ...Sta riscuotendo successo la Seat Summer Arena, il drive-in nel piazzale della Celadina, promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con Seat (sponsor), società Sbam (che ha proposto il progetto), ...