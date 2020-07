Il coraggio di Aurora Ramazzotti e quella foto con i brufoli - (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Galici Senza trucchi e senza filtri, Aurora Ramazzotti si è mostrata su Instagram per com'è, bellissima con i 23 anni e sul volto un po' di acne: un messaggio di body positive forte per chi, come lei, deve ancora imparare ad amarsi del tutto In un mondo fatto di apparenza e perfezione, Aurora Ramazzotti rappresenta spesso l'eccezione. È "nata bene", e questo per molti sminuisce il valore dei suoi slanci spontanei, come a dire che se sei figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ti puoi permettere tutto, perché tanto nessuno oserà mai criticarti. Invece no, non è così almeno per Aurora, che per anni ha dovuto subire l'etichetta di raccomandata e il confronto con la bellezza di sua madre. Ha solo 23 anni ma ... Leggi su ilgiornale

moonfornamjoon_ : @bamsgolden terrò in considerazione ciò che mi hai detto sperando di trovare un poi di coraggio. come sempre se sta… - aurora_pianese : RT @bluegreenera: Quest'uomo sta mostrando da mesi una forza, un coraggio e una determinazione da lasciare totalmente attoniti. Nonostante… - zazoomblog : Giulia De Lellis promuove Aurora Ramazzotti: “Io non ho avuto il coraggio…” lotta contro l’acne - #Giulia #Lellis… - infoitcultura : Giulia De Lellis incensa Aurora Ramazzotti: “Coraggio che io non ho avuto” - LeibrownLeila : RT @blogtivvu: Giulia De Lellis promuove Aurora Ramazzotti: “Io non ho avuto il coraggio” -