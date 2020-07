Il Consiglio Europeo non è ancora finito (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo tre giorni e tre notti di negoziati, i leader europei non hanno ancora trovato un accordo sul Fondo per la ripresa e il bilancio pluriennale dell'Unione Leggi su ilpost

Rinaldi_euro : Ma Conte al Consiglio Europeo ha provato a far condurre le trattative da Casalino? #18luglio - GiuseppeConteIT : Proseguono le consultazioni al Consiglio europeo #EuCo - GiuseppeConteIT : Fra poco un aggiornamento sui lavori del Consiglio europeo in diretta da Bruxelles #EuCo - ilgiornale : Il presidente del consiglio europeo proporrà oggi una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e una a… - mauriziofabi99 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista a tutto campo all’economista @domeniclombardi: -la sua proposta sui Dsp (niente costi… -