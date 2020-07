Il compleanno di Chris Cornell nelle parole della moglie Vicky: “Ti amo come se fosse il primo giorno” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un grande sole dal buco nero illumina, si fa per dire, il compleanno di Chris Cornell che oggi avrebbe compiuto 56 anni. Ciò non accade, almeno non sulla Terra, perché esiste ancora un mondo in cui la voce dei Soundgarden, degli Audioslave e dei Temple Of The Dog non si è mai spenta. È quello dell'arte, il cui fuoco giace nel letto del fiume di dolore insieme ai cadaveri dei suoi figli maledetti, come recitavano i Timoria nell'album Eta Beta (1997). Nato a Seattle il 20 luglio 1964, Chris Cornell è sempre nella rosa degli artisti che hanno cantato il grande smarrimento degli anni '90, diventando una vera e propria bandiera. Con i Soundgarden ha messo il suo personale tassello nella discografia del grunge, lo stile legato indissolubilmente a ... Leggi su optimagazine

