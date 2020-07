Il Buio nell’Anima: Recensione, Trama, Cast (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel 2007 è uscito nei Cinema il film d’azione il Buio nell’anima, diretto dal Regista Neil Jordan, interpretato da Jodie Foster. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, In Italia al Box Office Il Buio nell’anima ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione. Nel primo weekend ha raggiunto 1,5 milioni di euro e 613 mila euro. Leggi anche: I film d’azione più attesi del 2020 Il Buio nell’Anima: Film Pur dichiarando di aver voluto lasciare fuori la politica e di avere evitato qualunque tentativo di analisi dell’evento (il 9/11), Jordan mette in scena (indirettamente?) il “vuoto” lasciato dal trauma dell’aggressione, che ha sconvolto definitivamente il concetto di giustizia. Per la protagonista la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

CTAMELLINI : @francofontana43 @Corriere Il colore è una frequenza di luce. L'anima resta trasparente ai nostri occhi ma è visibi… - CheccoConiglio : Hai la pressione bassa nell'anima Afterhours - Male di miele - Hai paura del buio? REMASTERED - Rada00563645 : RT @ILPOETADITALIA: Delicata penombra di luna sul tuo volto, mentre sei smarrita nel sogno, mia foglia rossa. Carezze di stelle nell'aria c… -

Ultime Notizie dalla rete : Buio nell’Anima Il colore come danza. Kandinsky in mostra a Milano Sky.it