Il Bianconiglio napoletano: si perde in funicolare, ritrovato coniglietto (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Di sicuro non aveva il panciotto e l’orologio, ma proprio come in Alice nel Paese delle meraviglie si era perso e continuava a girare avanti e indietro vicino alla stazione di un treno. Quello della funicolare centrale di Napoli. E’ un Bianconiglio tutto napoletano quello ritrovato ieri sui binari all’altezza del Petraio, nel tratto scoperto dove affacciano i palazzi. Ad accorgersi del batuffolo di pelo è l’autista che si ferma e lo prende con sé, scarrozzandolo fino alla fine del turno. Poi appena tornato a casa sparge la voce sui social lanciando l’appello per il coniglio smarrito. Dopo nemmeno 24 ore sulla pagina “Gli Amici del Petraio” finalmente una famiglia risponde. Il coniglio si chiama Tommy ed è ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bianconiglio napoletano Il Bianconiglio napoletano: si perde in funicolare, ritrovato coniglietto (VIDEO) anteprima24.it