Il Benevento blinda Maggio, pronto un rinnovo annuale per l'ex terzino azzurro (Di lunedì 20 luglio 2020) Christian Maggio e il Benevento, una storia d'amore destinata a continuare, almeno per un altro anno. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Benevento blinda Schira: "Maggio è pronto al rinnovo annuale con il Benevento a 38 anni" Labaro Viola Serie B, il Crotone vede la A: i tre punti con la Salernitana volano a bassa quota, il blitz di Ventura è a 5,40

ROMA – Crotone vicino all’obiettivo. Tre vittorie consecutive e pesantissime, contro Benevento, Cittadella e Pordenone, hanno dato solidità al secondo posto, che vuol dire promozione diretta. Per blin ...

Calciomercato, news e trattative del 14 luglio

La Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini Milan, riscattato Kjaer dal Siviglia Inter-Handanovic, rinnovo ai dettagli Napoli, blitz per Osimhen... e due giovani nel mirino Conte sul suo futuro all’Inte ...

