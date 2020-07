Il 2 agosto 1980 ho sentito il boato della bomba: ora voglio andare a ricordare la strage (Di lunedì 20 luglio 2020) di Andrea Guermandi * Quel giorno di 40 anni fa avevo parcheggiato la moto in via Indipendenza, forse per comprare un pacco di sigarette. Ho sentito un botto impressionante e allora sono passato in ... Leggi su globalist

globalistIT : - mariobianchi18 : Il #20luglio 1976 il lander della sonda Nasa #Viking 1 atterra su Chryse Planitia, una pianura circolare a nord del… - GotorMiguel : RT @GotorMiguel: Sull’ ?@espressonline? da oggi in edicola c’è un mio articolo sulla #stragediBologna del 2 agosto 1980 #unaestatefa https:… - TGasperini1 : RT @GotorMiguel: Sull’ ?@espressonline? da oggi in edicola c’è un mio articolo sulla #stragediBologna del 2 agosto 1980 #unaestatefa https:… - news_bologna : Stragi di Ustica e del 2 agosto 1980 -

Ultime Notizie dalla rete : agosto 1980 Stragi di Ustica e del 2 agosto 1980, Mattarella sarà a Bologna il 30 luglio gazzettadibologna.it I colpevoli della strage di Bologna

Una foto d'archivio di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro Al disastro di Ustica del 27 giugno 1980 seguì la strage di Bologna, il 2 agosto successivo. Tra i due tragici eventi trascorsero trentacin ...

Agide Melloni: "Mi unisco all'appello, per i 40 anni dalla strage di Bologna dobbiamo essere tanti"

Tra pochi giorni, il 2 agosto, si celebrerà il 40° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Ottantacinque vittime ed oltre duecento feriti attendono ancora di sapere chi decise quel massacr ...

Una foto d'archivio di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro Al disastro di Ustica del 27 giugno 1980 seguì la strage di Bologna, il 2 agosto successivo. Tra i due tragici eventi trascorsero trentacin ...Tra pochi giorni, il 2 agosto, si celebrerà il 40° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Ottantacinque vittime ed oltre duecento feriti attendono ancora di sapere chi decise quel massacr ...