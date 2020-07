“I supplenti potranno non essere laureati: così aiutiamo i giovani” rilancia la ministra Azzolina (Di lunedì 20 luglio 2020) “Penso che questo Paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare. Se vanno all’estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo, e poi questi giovani lavoravano già”. Ad esempio, “La Lombardia è una delle regioni che hanno più supplenze per la scuola dell’infanzia e la primaria. Non è una novità. Lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie e questo faciliterà le segreterie che non dovranno impazzire dietro le mad, daremo da lavorare a persone che hanno scelto di fare l’insegnante e un percorso, che era a numero chiuso. Persone preparate”. Così la ministra dell’Istruzione, dopo aver annunciato che il 14 settembre si tornerà sui banchi, spiegando alla stampa, che ‘chiedeva lumi’, perché, ... Leggi su italiasera

