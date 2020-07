I Seat Music Awards tornano all’Arena di Verona con uno speciale per i lavoratori dello spettacolo (Di lunedì 20 luglio 2020) I Seat Music Awards tornano all'Arena di Verona. Le premiazioni per i migliori singoli e dischi sono confermate, anche se con qualche mese di ritardo dovuto all'emergenza sanitaria ancora in corso. Lo show sarà diverso da quello al quale siamo abituati ad assistere, ma riconquista il palco dell'Arena di Verona, che è quello storico e rappresentativo della manifestazione. Diversi saranno anche gli intenti, con un occhio rivolto ai lavoratori dello spettacolo che, in questi mesi, si sono dovuti fermare a causa della pandemia. La manifestazione si svolgerà a loro sostegno, mentre rimane in piedi la medesima liturgia degli anni passati, con l'assegnazione dei premi agli album e ai singoli più venduti. ... Leggi su optimagazine

Torna SEAT Music Awards 2020 con Vanessa Incontrada e Carlo Conti dall'Arena di Verona

