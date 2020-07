I rottami dell'incidente di Grillo ancora sui monti: "Se li venga a prendere" (Di lunedì 20 luglio 2020) L'episodio, tragico, di tanto in tanto viene tirato fuori per polemica politica. Ora per motivi di sicurezza. È l'incidente automobilistico che Beppe Grillo procurò il 17 dicembre 1981, quando il Movimento 5 stelle non era neanche un'idea e lui era solo un comico. Un incidente tragico. Morirono tre persone e Grillo fu condannato per omicidio colposo plurimo. Ebbene, ora Massimo Riberi sindaco di Limone Piemonte, sulle montagne del Cuneese, chiede al fondatore dei 5Stelle di rimuovere finalmente i rottami della sua vecchia Chervrolet che, a 39 anni di distanza, sono ancora abbandonati. Si tratta di una zona impervia in stile "Into the wild", scrive La Stampa che ha dato la notizia, paragonando le lamiere dell'auto al ... Leggi su iltempo

