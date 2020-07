I primi risultati del vaccino per il coronavirus di Oxford (Di lunedì 20 luglio 2020) La risposta immunitaria al vaccino coronavirus (anti-Covid ChAdOx1), quello messo a punto dall’Università di Oxford in collaborazione con l’italiana Irbm, è buona. Stando a quanto dichiarato sui risultati preliminari ottenuti finora il vaccino «ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso». LEGGI ANCHE >>> Le spie russe sono accusate di aver hackerato informazioni sul vaccino per il Covid-19 vaccino coronavirus, necessari ulteriori studi Seppure la risposta immunitaria sia forte, si tratta solo di risultati preliminari che vanno confermati con ulteriori studi. Il risultato è stato reso noto sulla rivista ... Leggi su giornalettismo

