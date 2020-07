"I Linkin Park non approvano Trump". E Twitter blocca un video elettorale: violato copyright (Di lunedì 20 luglio 2020) Twitter ha disattivato un video della campagna elettorale di Donald Trump nel quale veniva diffusa in sottofondo la canzone “In the End” dei Linkin Park. La mossa è avvenuta dopo che la band - il cui frontman Chester Bennington è scomparso tre anni fa - ha chiesto la rimozione per violazione del copyright. “I Linkin Park non approvano e non sostengono Trump, né autorizzano la sua organizzazione a utilizzare la nostra musica”, scrive il gruppo in un tweet. Il social di Jack Dorsey ha postato il messaggio “media disattivato in seguito alla segnalazione del proprietario dei diritti d’autore”.Linkin Park did not ... Leggi su huffingtonpost

