I Linkin Park fanno togliere a Twitter il video di Trump con la loro musica: «Violato il copyright» (Di lunedì 20 luglio 2020) Vietato usare la musica dei Linkin Park se guidi gli Stati Uniti e di nome fai Donald Trump. Un video pubblicato sabato sera, 18 luglio, su Twitter dal canale del presidente Usa per la campagna di rielezione, mostrava The Donald mentre in sottofondo suonava In the End dei Linkin Park. La clip è stata oscurata, dopo che la band ha presentato un avviso di rimozione per violazione del copyright. La band ha poi confermato di aver preso provvedimenti per far rimuovere il video dalla piattaforma. «I Linkin Park non hanno approvato e non sostengono Trump, né autorizzano il suo staff a utilizzare la nostra ... Leggi su open.online

