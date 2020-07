I Linkin Park contro Trump: rimosso un tweet del presidente Usa (Di lunedì 20 luglio 2020) I Linkin Park hanno chiesto a Twitter di rimuovere una clip postata da Trump in cui una loro canzone veniva utilizzata come sottofondo. I Linkin Park, iconica band americana diventata famosa a inizio anni duemila, si sono ufficialmente schierati contro Donald Trump. È accaduto infatti che il gruppo ha scoperto che un loro brano, “In … L'articolo I Linkin Park contro Trump: rimosso un tweet del presidente Usa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Petreni_Luca : Già tre anni? #LinkinPark One More Light (Official Video) - Linkin Park - thebrunettecof1 : Credo che i Linkin Park mi abbiano parlato prima ancora che potessi capire cosa stessero cercando di dirmi. Ogni lo… - alycecappellaio : I #LinkinPark che sfanculano #Trump me li fanno amare ancora di più ?? Linkin Park: lo scontro tra la band e Donald… - DemonsInsideMe_ : RT @DemonsInsideMe_: Quello che hanno fatto i Linkin Park diverse volte. Oggi è un anno che manca Chester e io ancora non riesco a realizza… - URMwebzine : #URMfacts 20 Luglio 2017 - Ci lascia Chester Bennington, cantautore e frontman dei Linkin Park e tra il 2013 e il 2… -