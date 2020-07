“I guardiani del destino” su Canale 20. Perché non perdere il thriller con Matt Damon e Emily Blunt (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo stile di Emily Blunt sfoglia la gallery Un uomo in corsa contro il proprio destino percorre le strade di una Manhattan più intricata e informe che mai, in cerca della donna che ama. In I guardiani del destino, in onda questa sera alle 21.00 su Canale 20 di Mediaset, George Nolfi dirige Matt Damon ed Emily Blunt in un thriller visionario. Nolfi, sceneggiatore di blockbuster del calibro di Ocean’s Twelve e The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello ... Leggi su iodonna

lux_vs_tenebra : @oscurafenice45 Sono guardiani del cancello infiltrati ! Bloccare e stop - Mantuamegenuit1 : @flavio_lucato @Edoenonsolo @carloemme50 Il danaro pagato dai cacciatori permette di finanziare i parchi e la conse… - giusepp34193958 : @Armandosan79 Ok, ma noi cosa siamo? Ognuno deve rispondere a questa domanda dentro se stesso e trovare conferma ne… - BisantisFausto : Giornalisti! Dovremmo essere guardiani del potere e non cani da guardia. Capito #Scanzi! - DupuisSimonetta : @ZettiGiuliano Infatti, si sperava che villa Pamphili tappasse la bocca ai guardiani del nostro tesoretto. Invece n… -