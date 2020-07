I guardiani del destino: di chi è il numero di telefono che appare nel film? (Di lunedì 20 luglio 2020) Ecco a chi appartiene il numero di telefono che Emily Blunt fornisce a Matt Damon in una scena de I guardiani del destino. Il numero di telefono che il personaggio interpretato da Emily Blunt fornisce a Matt Damon, nei panni di David Norris, ne I guardiani del destino, (212) 664-7665, è di proprietà della Universal Studios ed è apparso in molti altre pellicole distribuite dalla compagnia. Il numero, ad esempio, compare in Certamente, forse, in Scott Pilgrim vs. the World ed in Munich; questa decisione fu presa dal regista, in accordo coi produttori, al fine di evitare il prefisso "555", estremamente abusato nel mondo del cinema. Chiamando il numero il telefono suonerà ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? I guardiani del destino: di chi è il numero di telefono che appare nel film? - loveyourfaults : Che bello I guardiani del destino?????????? - _MinutForMinut : Che gran bel film I GUARDIANI DEL DESTINO?? - IOdonna : “I guardiani del destino” su Canale 20. Perché non perdere il thriller con Matt Damon e Emily Blunt - AndreD978 : @Atrebor78 @Ecate31 A proposito sul 20 fra poco inizia un film molto bello che se non avete visto vi consiglio 'I g… -