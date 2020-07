I giovani commercialisti: "Si applichi la causa di forza maggiore a chi non versa le tasse" (Di lunedì 20 luglio 2020) “Proprio nei giorni in cui si appresta a prorogare lo stato di emergenza Covid per un lungo periodo, il Governo non ritiene che la stessa emergenza abbia un impatto concreto sui contribuenti e scrive la parola fine sulla possibilità di una proroga dei versamenti in scadenza oggi, 20 luglio”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. “All’invito formale in cui si chiedeva di adottare iniziative normative per prevedere che i versamenti tardivi - fino al 30 settembre 2020 - non siano soggetti a sanzioni, il Governo si è trincerato dietro ad uno stop che è arrivato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo il quale l’ulteriore proroga richiesta inciderebbe ... Leggi su huffingtonpost

