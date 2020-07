Henry Cavill che assembla un pc da gamer da solo è il nuovo eroe super sexy dei nerd. Video (Di lunedì 20 luglio 2020) Altro che superman, altro che The Witcher: Henry Cavill è l'eroe dei nerd, confermando ancora una volta che l'Uomo di Acciaio è in realtà «uno di noi». In realtà, che l' (ex) interprete di superman e, più recentemente, di Geralt di Rivia nella serie fantasy di Netflix ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski, sia un appassionato di computer e Videogame, non è esattamente una novità. L'aveva infatti raccontato pochi mesi in un'intervista all'edizione inglese di Gq, in cui si era proclamato fan e giocatore seriale della saga Warhammer, e in particolare del suo secondo capitolo Total War: Warhammer II, al punto da dipingerne le miniature: del resto, quale passatempo migliore durante la quarantena? In ... Leggi su gqitalia

Un video tutto da ridere per Henry Cavill, la star di Superman e della serie TV The Witcher: l'attore ci mostra l'assemblaggio del suo nuovo PC da gioco, una piattaforma basata su CPU AMD e scheda vid ...

Henry Cavill, noto come l’uomo d’acciaio, Geralt Of Rivia, l’adone dalla muscolatura perfetta, l’inglese con il sorriso irresistibile, è ufficialmente il nerd più sexy in circolazione. Internet è impa ...

