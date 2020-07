Heath Ledger: prima di Joker, aveva rifiutato il ruolo di Batman nel film di Nolan (Di lunedì 20 luglio 2020) Christopher Nolan ha ricordato quando Heath Ledger aveva rifiutato la sua offerta di interpretare Batman perché non era interessato ai film sui supereroi. Heath Ledger è sinonimo di Joker. L'attore ha fornito una sublime performance premiata con un Oscar postumo, ma prima di approdare al personaggio del villain avrebbe rifiutato il ruolo di Batman che Christopher Nolan gli aveva offerto perché non era interessato a fare un film di supereroi. Nel corso di un incontro al Lincoln film Centre di New York tenutosi nel 2012, Christopher Nolan ... Leggi su movieplayer

_gualzo_ : RT @LuccaCandG: Il 18 luglio 2008 usciva negli Stati Uniti 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan. Il suo successo fu dovuto anche a H… - saravbsmith : RT @LuccaCandG: Il 18 luglio 2008 usciva negli Stati Uniti 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan. Il suo successo fu dovuto anche a H… - vitoballarino : RT @LuccaCandG: Il 18 luglio 2008 usciva negli Stati Uniti 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan. Il suo successo fu dovuto anche a H… - antoiner01 : RT @LuccaCandG: Il 18 luglio 2008 usciva negli Stati Uniti 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan. Il suo successo fu dovuto anche a H… - Il_dandy9 : RT @LuccaCandG: Il 18 luglio 2008 usciva negli Stati Uniti 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan. Il suo successo fu dovuto anche a H… -

Ultime Notizie dalla rete : Heath Ledger Heath Ledger: prima di Joker, aveva rifiutato il ruolo di Batman nel film di Nolan Movieplayer.it Stasera in tv: Joker e altri 4 film in streaming con Joaquin Phoenix consigliati da vedere su Netflix

Il volto spesso irsuto. Gli occhi chiari che possono sembrare profondi e riflessivi. Oppure da matto. Joaquin Phoenix, “Leaf” (foglia) per i famigliari, divo-antidivo e recente Oscar per Joker, è tra ...

Heath Ledger: prima di Joker, aveva rifiutato il ruolo di Batman nel film di Nolan

Christopher Nolan ha ricordato quando Heath Ledger aveva rifiutato la sua offerta di interpretare Batman perché non era interessato ai film sui supereroi. Heath Ledger è sinonimo di Joker.

Il volto spesso irsuto. Gli occhi chiari che possono sembrare profondi e riflessivi. Oppure da matto. Joaquin Phoenix, “Leaf” (foglia) per i famigliari, divo-antidivo e recente Oscar per Joker, è tra ...Christopher Nolan ha ricordato quando Heath Ledger aveva rifiutato la sua offerta di interpretare Batman perché non era interessato ai film sui supereroi. Heath Ledger è sinonimo di Joker.